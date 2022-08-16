2022 年 8月 16 日 星期二 12:12

哈外长对新加坡进行首次正式访问

哈通社/努尔苏丹/8月16日--对新加坡进行的首次正式访问框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德15日会见新加坡外交部长维维安·巴拉克里希南和新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙。

据外交部发布的消息，与外交部长一同访问新加坡的哈萨克斯坦代表团成员包括工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）总裁海拉特•克里姆别托夫和哈萨克斯坦国家铁路公司总裁努尔兰·萨乌然巴耶夫等。

在与新加坡外长举行的会谈中，双方就双边合作的广泛问题进行了讨论。 具体来说，确定了高层访问议程，并讨论了进一步加强经贸、投资、交通运输，以及文化和人道主义合作前景。

-新加坡是哈萨克斯坦在东南亚的主要政治伙伴之一。 30年来，我们建立了可靠的政治对话和重要的经济文化联系，哈萨克斯坦和新加坡在重大国际问题上有着共同和相似的看法。-特列吾别尔德说。

此外，双方就国际议程上的广泛问题交换了意见。

两国外长指出，明年是哈萨克斯坦与新加坡建交的30周年，并讨论了其框架下的联合计划。

与新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙举行的会谈的主题是，扩大双边经贸合作和法律框架问题。

双方指出，两国在基础设施和物流、农业、可再生能源、高科技生产等领域具有深化和扩大经济合作的潜力。

双方还谈到了两国贸易额增长的积极趋势。

统计数据显示，2021年双边贸易额超过10亿美元，并且预计今年该数据将增长3倍。 仅今年上半年，双边贸易额达到9.26亿美元。

此外，哈外长还出席了«哈萨克斯坦-新加坡商业委员会»正式成立仪式。

在两国大使馆的支持下，委员会的工作将不仅是促进贸易和投资合作，还将侧重于促进和扩大旅游领域合作。

【编译：阿依波塔】