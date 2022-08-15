2022 年 8月 15 日 星期一 20:23

赛力克·朱曼哈林任副总理兼贸易部代理部长

哈通社/努尔苏丹/8月15日 —— 据总统府新闻局消息，根据托卡耶夫总统15日签署的命令，赛力克·朱曼哈林出任政府副总理兼贸易和一体化部代理部长。

根据总统令，朱曼哈林不再担任竞争保护和发展署署长职务。

赛力克·朱曼哈林于1969年出生于阿克托别市。1993年毕业于莫斯科电力工程学院，1997年毕业于布克托夫哈萨克国立大学。

1993-2004年 私营企业家；

2005-2006年 任阿克托别市经济和财政规划部门副主任；

2006-2008年 任哈萨克斯坦国家经济部自然垄断监管局副局长、局长和厅长；

2008-2010年 任哈萨克斯坦工业和贸易部贸易委员会主席；

2010-2011年 任NadLoc国有控股公司副总裁；

2012-2013年 任哈萨克斯坦经济发展和贸易部区域政策和预算间关系司司长；

2013-2014年 任哈萨克斯坦区域发展部副部长；

2014-2017年 任哈萨克斯坦国家经济部自然垄断监督与竞争保护委员会主席；

2017-2019年 任哈萨克斯坦国家经济部副部长；

2019年5月出任欧亚经济委员会理事会哈萨克斯坦代表，12月开始出任欧亚经济委员会竞争与反垄断法规部长；

2020年9月14日开始出任哈萨克斯坦竞争保护和发展署署长。