2022 年 8月 15 日 星期一 16:10

俄罗斯人来哈旅游需求增长显著

哈通社/努尔苏丹/8月15日 – 今年夏季俄罗斯公民购买飞往哈萨克斯坦的机票数量较去年夏天翻了一番。

据Aviasales.kz的统计，2022年，无论是在搜索数量，还是预定数量方面，从俄罗斯飞往哈萨克斯坦的机票数都是最高的，其中，来自莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亚的搜索和预定数量最多。

数据还显示，从俄罗斯至哈萨克斯坦的机票平均价格为160 457坚戈/张，较2021年上涨了32%。

而从乌兹别克斯坦至哈萨克斯坦的机票价格，则相反下降了38%，为66 495坚戈。

分析显示，2022年夏季，以旅游为目的前来哈萨克斯坦的俄罗斯游客数量增长了两倍。

预计这一趋势将会继续延续到2022年的秋季。这是因为，俄罗斯、土耳其、、德国、格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、白俄罗斯和韩国的游客对哈萨克斯坦的秋季旅游项目非常感兴趣。

根据分析显示，与2021年夏季相比，赴哈萨克斯坦机票的需求量在俄罗斯人中增长了95%，在德国人中增长了85%，在土耳其增长了43%，在白俄罗斯和捷克增长了60%和16%，而在乌兹别克斯坦则下降了25%。

【编译：木合塔尔·木拉提】