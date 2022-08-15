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经合组织将对哈萨克斯坦统计体系进行为期三年的观察
2022 年 8月 15 日 星期一 15:52

经合组织将对哈萨克斯坦统计体系进行为期三年的观察

哈通社/努尔苏丹/8月15日—据国家统计局消息，经济合作与发展组织将对哈萨克斯坦统计体系进行为期三年的观察。

国家统计局新闻处向记者书面答复时称：

-我方与多个国际统计机构进行了谈判，以便确认我们统计数据的质量与实质性。明年年初，联合国欧洲经济委员会将就哈萨克斯坦国家统计体系是否符合国际和欧洲标准进行评估。此外，未来三年内，经合组织统计政策委员会将对哈萨克斯坦的统计体系进行深入观察。在此过程中，我们的业务方法将接受全面检视，并验证其符合国际标准。

据该部门专家介绍，目前国家统计局正在研究收集数据的最佳途径。

-在采用其他数据来源的同时，我们计划减少需要填写的表格数目。比如说，今年需提交146份不同表格，明年这个数字将减少到135份。到2024年，再减少到125份。同时，我们为每个统计口成立专门工作组，其中包括相关部委和行业协会的代表。我们通力合作，正在就增加数据的实质性和不再收集已失去意义数据的问题进行磋商。-该局专家写道。

据此前报道，哈萨克斯坦人平均工资已超31.2万坚戈。

【编译：阿遥】

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