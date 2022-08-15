2022 年 8月 15 日 星期一 11:33

疫情形势：全国所有地区处于绿区

哈通社/努尔苏丹/8月15日--哈萨克斯坦所有地区处于新冠疫情绿区。

哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会发布了全国疫情形势报告。

根据15日的流行病学评估报告，全国所有地区均处于新冠疫情传播风险较低的«绿色地区 « 。

疫情形势：

被列为新冠疫情传播风险高等（红区）的地区为：无；

被列为新冠疫情传播风险中等（黄区）的地区为：无；

被列为新冠疫情传播风险较低（绿区）的地区为： 努尔苏丹市， 阿拉木图市, 奇姆肯特市, 阿拉木图州, 阿克托别州, 阿特劳州, 阿克莫拉州, 西哈州, 东哈州, 江布尔州, 卡拉干达州, 库斯塔奈州, 克孜勒奥尔达州, 曼格斯套州, 北哈州, 巴甫洛达尔州, 突厥斯坦州,杰特苏州,乌勒套州,阿拜州。

此前处于疫情黄区的努尔苏丹市自12日开始重新进入绿区，自此，全国无一地区处于新冠传播风险中等和高等的红黄区。

根据早前报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例930例，新增病例呈下降趋势。

自新冠大流行于2020年爆发至今，哈萨克斯坦全国累计新冠感染病例1 377 898 例，其中有1 341 578 人痊愈出院。

【编译：阿依波塔】