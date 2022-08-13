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2022 年 8月 13 日 星期六 13:52
祖尔菲亚•钦珊罗获伊合组织运动会金牌
哈通社/努尔苏丹/8月13日--哈萨克斯坦选手祖尔菲亚•钦珊罗获得第五届伊斯兰合作组织运动会举重项目金牌。
在女子59公斤级举重比赛中，哈萨克斯坦选手祖尔菲亚•钦珊罗以220公斤的总成绩夺冠。
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