2022 年 8月 13 日 星期六 13:52

祖尔菲亚•钦珊罗获伊合组织运动会金牌

哈通社/努尔苏丹/8月13日--哈萨克斯坦选手祖尔菲亚•钦珊罗获得第五届伊斯兰合作组织运动会举重项目金牌。

在女子59公斤级举重比赛中，哈萨克斯坦选手祖尔菲亚•钦珊罗以220公斤的总成绩夺冠。



