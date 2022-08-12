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    • 纳扎尔巴耶夫：奠基仪式上 我与托卡耶夫总统曾共同为国家未来祈祷

    2022 年 8月 12 日 星期五 15:42

    哈通社/努尔苏丹/8月12日 – 首都新建成并于12日正式向公众开放的清真寺，其官方名称被命名为——努尔苏丹市主清真寺。

    哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫出席了清真寺的开幕仪式并发表了讲话。

    他在讲话中表示，清真寺的建设资金全部来自民间资助，财政预算没有为这座中亚最大的清真寺的建设工程进行任何拨款。

    - 在神圣的周五，宏伟的清真寺正式在首都向公众开放。这座清真寺今后将被称之为努尔苏丹市主清真寺。为了感谢真主在独立时代对我们的眷顾，我萌生了建造这样一座清真寺的想法。这座清真寺的建成不仅是对首都，也是全国乃至全体穆斯林都非常重要的事件。- 首任总统在开幕式上致辞时说。

    纳扎尔巴耶夫在致辞中表示，哈萨克斯坦在独立后，特别是在建设首都努尔苏丹市的过程中，建立了许多宏伟、优秀、令人映像深刻的建筑。

    - 我认为，这座清真寺的建成意义的特殊的。独立的曙光乍现之后，我国各地建设和开放了许多清真寺，得到了人民的普遍支持。愿在这些厅堂中念诵的祈祷言直达真主。- 纳扎尔巴耶夫说。

    首任总统还回忆道，他是在自己辞去总统职务的前一天，即2019年的3月为这座清真寺砌下第一块砖石的。

    - 在为清真寺奠基的时刻，站在我身旁的，就是当今的哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫。我们一起向真主祈祷，祈祷人民永享幸福自由，祈祷祖国主权独立永固。我一向认为，尊重宗教信仰，是我作为一个穆斯林的责任和面对人民的义务。- 纳扎尔巴耶夫说。

    首任总统纳扎尔巴耶夫还指出，清真寺在凝聚人民精神共识、倡导伊斯兰善行价值观方面具有重要的价值。

    - 我相信这座独特的大型清真寺，将为整个中亚地区的和平与稳定做出贡献。- 他说。

    据悉，新建成的首都主清真寺占地面积达到了10公顷，内部可容纳3.5万人同时参加聚礼活动，清真寺周边还建有占地广袤的花园和广场，120米高的宣礼塔可开放给游客从高处俯瞰首都风光。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    #首都 #宗教 #首任总统
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