新一批运粮船获准从乌克兰港口出发

哈通社/努尔苏丹/8月11日--据中新网报道，当地时间12日，两艘装载总计超6.3万吨粮食的运粮船将从乌克兰尤日内港和切尔诺莫斯克港出发，分别前往伊朗和土耳其。

据黑海港口外运农产品问题联合协调中心发布的声明称，这两艘船分别是载有6万多吨玉米的«STAR LAURA»号，目的地伊朗；载有3050吨小麦的«SORMOVSKIY 121»号，目的地是土耳其。

此外，联合协调中心又授权了两艘船前往乌克兰敖德萨港。分别是«EFE»号和«SARA»号，都将于12日在马尔马拉海接受安全检查。

声明透露，连日来，联合协调中心对陆续进入土耳其海域的船只«ARIZONA»号、«SACURA»号«MUSTAFA NACITI»号以及«OCEAN LION»号进行了安全检查。此外分别前往切尔诺莫斯克港和尤日内港的«PETREL S»号和«BRAVE COMMANDER»号运粮船也已按程序完成相关检查。

当地时间8月1日，根据俄乌与土耳其和联合国就黑海港口外运农产品问题达成的相关协议，首艘载有乌克兰粮船的船只从乌克兰南部港口敖德萨港成功启航。截至目前，联合协调中心已授权六批船只总计14艘载有乌克兰谷物的船只离开乌克兰南部港口；授权6艘船进入乌克兰切尔诺莫斯克港、尤日内港和敖德萨港开展相关货运业务。



