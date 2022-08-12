2022 年 8月 12 日 星期五 12:55

巴赫特詹·萨金塔耶夫获任欧亚合作金融和商业联合会监事会主席

哈通社/努尔苏丹/8月12日 – 曾任哈萨克斯坦政府总理和阿拉木图市市长等要职的巴赫特詹·萨金塔耶夫日前获得了一项新的职务。

根据欧亚合作金融和商业联合会（ЕуроАзиялық Ынтымақтастықтың қаржы-бизнес қауымдастығы）官网消息，2022年8月10日，该组织召开了非例行全体会议。会上，欧亚经济委员会经济和金融政策委员会委员（部长级）巴赫特詹·萨金塔耶夫被推举为欧亚合作金融和商业联合会监事会主席。

与此同时，SLC-Rus公司（中国）创始人兼负责人李绍斌（音译）先生在会上被推举为欧亚合作金融和商业联合会新任主席。

据了解，欧亚合作金融和商业联合会成立于2013年9月11日。在2020年3月前，该社会性非政府组织的名称为«欧亚合作金融和银行联合会»。

该组织成立的主旨是其满足欧亚国家境内的国家市场参与者需求，以便为有效的创业活动创造有利条件。

截至目前，该组织已经联合了欧亚大陆 26 个国家的金融银行和企业家、商业组织和银行、公共协会等。

【编译：木合塔尔·木拉提】