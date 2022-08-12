谣言止步：哈萨克斯坦并未与英方签署军事装备出口或转售协议

哈通社/努尔苏丹/8月12日 – 哈萨克斯坦《谣言止步网》（stopfake.kz）援引工业和基础设施发展部消息称，在哈国社交媒体上传播的一则关于«英国采购哈萨克斯坦军事装备并将其供应给乌克兰»的消息不实。

近日一条在互联网社交媒体上广泛传播的消息称，英国方面通过Technoexport公司作为中间商，在7月16日与哈萨克斯坦方面达成了一项总价值4600万美元的军售协议，将从哈萨克斯坦采购军事装备并将其运送至乌克兰。

（上图为社交媒体上广泛传播的假消息截屏）

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部为此发布了官方声明，表示这一消息并不符合事实，纯属无中生有。

工基发展部声明中指出，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部是负责出口管制工作的政府职能机构，根据哈萨克斯坦共和国《出口监督法》，执行对武器装备、弹药和军事设备进出口的许可证件认证和发放工作。

工基发展部表示，从2021年年初至今为止，谣言信息中提及的Technoexport公司从未向工基发展部为出口武器、弹药和军事技术装备而申请任何许可文件。

此外，报告期内，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部也没有批准过任何武器装备，具体来说，包括122毫米炮弹（用于D-30榴弹炮）、152毫米炮弹（用于D-20榴弹炮）、BM-21 «冰雹»火箭炮、BTR-4（BTR-82A 或简化改装版）以及120毫米迫击炮和«竞赛»反坦克导弹发射系统所需的弹药的出口许可文件。

工基发展部在声明中强调，哈萨克斯坦共和国在向某国出口军事装备或武器弹药时，会要求进口国持有最终用户证书等文件。这些文件中会明确规定，未经哈萨克斯坦共和国出口管制部门的许可，进口国无权向第三方转售相关武器装备和弹药。哈方目前也没有向任何一个国家就上文提及的武器装备发放转售许可文件。

【编译：木合塔尔·木拉提】



