哈国企业参展香港贸发局食品博览会

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 据阿塔梅肯商业网消息，由香港贸易发展局主办的一年一度的香港贸发局2022国际食品博览会于2022年8月11日开幕，哈萨克斯坦国家商会和阿拉木图阿塔梅肯企业家联合会将携5家企业参加本次展会。Almaty Product、Araltuz、Delice、Sultan Marketing、Meat Proceasing and Service将携其公司产品将在两个展馆展出。

阿拉木图企业家联合会副主任阿克叶尔肯·耶拉利亚娃表示，上届国际食品博览会汇集了来自23个国家和地区的1560多家参展商、超过51万名买家和公众人士。

她强调，参加国际食品博览会的哈萨克斯坦公司是本国市场的旗舰，在国外具有竞争力。参加一年一度的香港贸发局食品博览会让哈国食品和饮料企业有机会与全球买家对接，同时也有利于产品获得消费者的认可。

她表示，香港市场在向亚洲及国际市场推广产品方面非常方便。香港是世界上最大的港口和金融中心，哈国企业参加本次展会证明了哈国制造企业的高水平。

Almaty Product公司将在展会上展示压块和罐装的Halva以及姜饼、焦糖、麦片、华夫饼等产品；ARALTUZ公司携OZERO品牌下的天然盐参展；Delice公司携苹果、梨、葡萄、多水果、番茄汁等产品参展；Meat Proceasing and Service是一家集肉类育肥、加工、销售为一体的企业。该公司成立于2008年，已成为中国、海湾国家和独联体市场最大的肉类产品出口企业之一。Sultan Marketing是Sultan商标的官方代理。在本次博览会上，该公司将展示面制品、谷物、华夫饼等产品。

展览还将展出其他哈国优质产品，如意大利面、优质面粉、豌豆、燕麦片、大米、薏仁、荞麦、小米、风味威化饼、巧克力威化饼、包装饼干等。