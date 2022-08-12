哈萨克斯坦开始向欧洲出口生物乙醇

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 哈萨克斯坦企业开始向欧洲出口生物乙醇。

据农业网消息，位于北哈州Biooperations工厂经过与欧洲加工企业和生物燃料生产企业为期一年的谈判，与比利时买家达成协议，并在今年5月通过波罗的海港口向比利时发运了两艘载有5000多吨燃料的船只。

BioOperations公司负责人表示，根据第一次反馈和测试，Biooperations产品的质量得到了很高的评价，已通过iSCC环境可持续性和温室气体排放认证，并符合欧洲关于生产方法和原材料控制以保护环境的指令的要求。

生物乙醇是一种可再生的环保燃料来源，其消费量在世界范围内每年都在增长。生物乙醇的生产符合哈萨克斯坦向«绿色经济»过渡的概念。

在欧洲，根据法规要求在燃料中添加15-20%的生物乙醇，从而减少对炼油产品的依赖，提高辛烷值并改善燃料的质量参数。它的应用可减少30-40%的大气污染物排放。

BioOperations公司表示，该厂的加工技术可以环保处理二氧化碳，不会污染大气。此外，其可用于碳酸饮料、温室工作、消防和建筑工作。该厂通过有机方式获得CO2，而大多数生产商只是燃烧天然气，

Biooperations的工厂在停工8年后恢复了生产。由新投资者进行的现代化升级改造，该工厂已成为北哈州最大的企业和当地粮食加工的领导者。目前，Biooperations向印度、美国、哥伦比亚、挪威、独联体国家和欧盟国家出口谷蛋白和淀粉。该厂现有700名员工，计划年产生物乙醇3.6万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】