2022 年 8月 11 日 星期四 22:23

参议院议长会见联合国大会主席

哈通社/努尔苏丹/8月11日 —— 据参议院（议会上院）消息，哈萨克斯坦参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫会见到访的第76届联合国大会主席阿卜杜拉·沙希德。

阿什姆巴耶夫表示，哈萨克斯坦和联合国30年来建立了紧密的合作关系。他强调，与联合国之间的合作是我国外交政策的主要方向。

- 国家领导人注重关注持续发展问题。哈萨克斯坦的国家规划与联合国2030年可持续发展目标紧密相连。联合国设定的目标与我们的战略文件和计划相结合。-他说。

参议院议长还就我国在托卡耶夫总统的倡议下正在落实的改革进程进行了介绍。

联大主席表示，哈萨克斯坦即使开展了改革进程，并强调这将有助于推动国家发展。

会谈中，双方就第七届世界和传统宗教领袖大会议程进行了讨论。双方共同认为，该大会将促进各宗教和人民的有意，并弘扬宽容思想发挥重要作用。

阿什姆巴耶夫表示，联合国文明联盟和议会联盟代表确认出席本届世界和传统宗教领袖大会。与此同时，联合国秘书长古特雷斯将发表视频讲话。

联大主席沙希德高度赞赏哈萨克斯坦对形成和加强宗教间和文明间对话所做的贡献，以及其在这方面工作的重要性。他强调，联合国将继续对大会提供支持，并指出宗教领袖的作用对于世界的进一步发展和加强全球对话文化非常重要。

【编译：小穆】