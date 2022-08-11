2022 年 8月 11 日 星期四 08:12

哈萨克斯坦或成欧亚开发银行最大股东

哈通社/努尔苏丹/8月11日 -- 彭博社消息，俄罗斯和白俄罗斯计划将欧亚开发银行（EDB）授权资本的总份额减少到50%以下，以免受到制裁。该社称，EDB的控制权可能会转移至哈萨克斯坦。

欧亚开发银行是俄罗斯和哈萨克斯坦2006年1月成立的国际金融机构。成员国由初始的俄罗斯和哈萨克斯坦，扩展到亚美尼亚、塔吉克斯坦、白俄罗斯以及吉尔吉斯斯坦。

该银行的成立是为了促进成员国的经济增长，扩大成员国之间的贸易和经济联系，并通过投资项目发展欧亚空间的一体化进程。

EDB授权资本为70亿美元，其中实收资本为15亿美元，活期资本为55亿美元。EDB总部位于阿拉木图，在圣彼得堡设有分支机构，在努尔苏丹、比什凯克、杜尚别、埃里温、明斯克和莫斯科设有代表处。

截至2022年6月30日，EDB当前投资组合规模为41.70亿美元，包括已实施项目的投资组合规模12.85亿美元，6个州的76个投资项目正在融资。EDB2021年的净利润为3710万美元。

目前，俄罗斯持有65.97%EDB股份，哈萨克斯坦持有32.99%EDB股份。