2022 年 8月 11 日 星期四 07:35

哈国是欧亚经济联盟国家中工资增幅最高的国家

哈通社/努尔苏丹/8月11日 -- 根据哈国家统计局报告数据，哈萨克斯坦2022年第二季度的平均工资为312,011坚戈。与2021年相应季度相比增长24%，实际增长为8.9%。据预测，2022年第二季度工资中位数为196,728坚戈。

该局强调，所有主要经济行业的工资都在增长。与2021年第一季度相比，建筑业薪资增幅最大，达35.5%，其后依次为运输和仓储-34.8%，采矿业-28.3%，医疗保健和公共服务行业-12.1%和其他类型服务业-3.9%。

工资增幅最大的是地区克孜勒奥尔达州-31.3%。努尔苏丹市的工资增幅最小-14.2%。

7月底，哈政府副总理托赫詹诺夫向托卡耶夫总统汇报了提高人口收入计划的实施情况。据他介绍，2022年超过220万哈萨克斯坦公民工资有所增加。

此前有报道称，根据2022年第一季度数据，哈萨克斯坦是欧亚经济联盟国家中工资增幅最高的国家。

此外，哈萨克斯坦不同地区平均名义工资的差异达到了两倍。数据差异较大的原因是受到哈萨克斯坦西部石油行业的影响，该地区最高工资超过130-160万坚戈。北部和南部地区是居民平均收入最低的地区。