英国政府为应对冬季停电制定计划

哈通社/努尔苏丹/8月10日 —— 据联合早报网消息，英国政府正在制定应急计划，为冬季寒冷天气加上天然气短缺可能导致工业甚至家庭面临几天停电做准备。

彭博社报道，了解政府规划的人士分析，当寒冷天气与天然气短缺的情况一同出现时，可能就会出现这种“最坏的情况”。消息人士估计，在这样的条件下，即使燃煤火力发电厂紧急启动，英国仍将面临约占峰值需求六分之一的电力的供应短缺。

在这种前景下，低于平均水平的气温和进口电力的减少可能会导致英国明年1月份有四天需要启动紧急节约用电和燃气措施，来节省天然气。