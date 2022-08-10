2022 年 8月 10 日 星期三 13:17

詹萨娅·阿布杜马力克获得世界国际象棋奥林匹克第一台次铜牌

哈通社/努尔苏丹/8月10日--据Sports.kz网站消息，哈萨克斯坦国际象棋大师詹萨娅·阿布杜马力克获得2022年世界国际象棋奥林匹克第一台次铜牌。

据悉，团队中最优秀的成员参加第一台次比赛。

另一名哈萨克斯坦国际象棋选手比比萨拉·阿萨乌巴耶娃获得第二台次第四名。

哈萨克斯坦女子国家队成员成绩：

詹萨娅·阿布杜马力克（22岁）— 第一台次，第三名；

比比萨拉·阿萨乌巴耶娃（18岁）— 第二台次，第4名；

克瑟尼娅·巴拉巴耶娃（17岁）—第三台次，第16名；

古丽斯汗•纳赫巴耶娃（31岁）—第四台次，第11名；

娜泽尔可•努尔哈利（18岁）—第五台次，少于8场比赛。

哈萨克斯坦男子国家队成员成绩：

雷纳特•朱马巴耶夫（32岁）— 第一台次，未能进入前20；

阿里谢尔·苏莱曼诺夫（22岁）—第二台次，第13名；

穆尔塔斯·哈吉哈里耶夫（49岁）—第三台次，少于8场比赛；

阿热斯坦别克·奥拉扎耶夫（24岁）—第四台次，第18名；

哈兹别克·诺格尔别克（18岁）—第五台次，第19名。

根据早前报道，目前哈国女队在整场赛事中，以8胜1平2负的成绩获得17分积分。

【编译：阿依波塔】