2022 年 8月 10 日 星期三 10:30

哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间的跨海湾公路大桥开建

哈通社/努尔苏丹/8月10日 – 跨加拉博加兹海湾公路大桥正式动工开建。

据《今日土库曼》通讯社消息，作为跨里海多式联运国际运输走廊重要线路之一的哈萨克斯坦与土库曼斯坦公路交通线《土库曼巴什-加拉博加兹-哈萨克斯坦边境》最重要的一项基础设施项目——跨加拉博加兹海湾大桥于当地时间8月9日正式动工开建。

土库曼斯坦共和国总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫出席了大桥项目的开工仪式。

别尔德穆哈梅多夫总统在仪式上致辞时表示，联系到时代的需要，跨加拉博加兹海湾公路大桥的建设正逢其时。

据悉，这座跨海湾公路大桥总长度354米，宽21米，建成后，将有效缩短《土库曼巴什-加拉博加兹-哈萨克斯坦边境》公路的绕行路程，极大地提升其运输效率。同事，这座大桥将显着增加土库曼斯坦东部和北部地区以及该国与邻国之间的贸易、货运和客运量。

作为跨里海多式联运国际运输走廊的一部分，跨加拉博加兹海湾公路大桥将使土库曼斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗和印度的货运公司通过海运、铁路和公路运输以最短的方式到达北欧和东欧国家。

加拉博加兹海湾是里海的一个海湾，也是地球上面积最大的潟湖，位于里海东岸、土库曼巴尔坎州的西北角，表面积约18,000 km2。里海主体的位置就在潟湖的西面，由一条长约100公里、最窄不到1公里的沙石洲山脊相隔，沙洲中部有一开口，开口内水道略有弯曲，长7公里左右，使里海的海水得以汹涌流进海湾内。

【编译：木合塔尔·木拉提】