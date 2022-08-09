德国确诊首例儿童猴痘病例

哈通社/努尔苏丹/8月9日 —— 据中新社消息，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所(RKI)9日称，来自德国南部巴登—符腾堡州普福尔茨海姆的一名4岁女孩感染了猴痘，这是德国首例儿童猴痘确诊病例。

据巴登—符腾堡州卫生部说法，该女孩目前没有疾病症状。她与两名感染猴痘的成年人同住。当其家庭中出现确诊病例后，作为预防措施对女孩进行了医学检查。除家人外，她没有与其他人有密切接触。

根据罗伯特·科赫研究所数据，截至9日，德国共报告了2982例猴痘感染病例，几乎全部为男性患者，仅有7例是女性。上周，该研究所首次报告了未成年人感染病例，患者分别是15岁和17岁的两名青少年。

罗伯特·科赫研究所指出，据了解，大多数患者并没有出现重症。根据目前已知，病原体传播需要密切接触。若及时发现感染并采取预防措施，仍有可能限制猴痘进一步在德国传播。

罗伯特·科赫研究所评估，猴痘病毒对德国普通人群的健康影响风险较低。其表示，将继续密切监测情况，并根据最新认知调整其评估。

德国于5月20日报告出现首例猴痘病例。据悉，感染猴痘后最初症状包括：发烧，头部、肌肉和背部疼痛，淋巴结肿大，疲劳。可能发展为皮疹，从面部扩散到身体其他部位。