2022 年 8月 9 日 星期二 15:53

欧盟提交关于恢复履行伊核协议的“最终文本”

哈通社/努尔苏丹/8月9日 —— 据新华社报道，欧洲联盟8日向伊朗核问题全面协议恢复履约谈判各参与方提交了一份关于恢复履行2015年伊核协议的“最终文本”，并期待各方对这一“最终文本”做出政治决定。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天在社交媒体上发文说，所有可以协商的内容都已协商过，现在写入“最终文本”。各方需要对“最终文本”中每项技术问题和每个细节做出政治决定。如果没有异议，就可以签署协议。

另据伊朗外交部网站消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬8日与博雷利通电话，就恢复履约谈判的最新进展交换了意见。阿卜杜拉希扬表示，伊朗代表团带着达成协议的决心和诚意参与谈判，并提出解决剩余问题的建设性意见。最终协议必须满足伊朗人民的权益，并保证可持续解除对伊朗的制裁。希望谈判各方特别是美国切实行动，避免采取非建设性的做法，为达成协议铺平道路。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题，美国间接参与谈判。今年3月，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里本月4日开始在维也纳与伊核协议其他相关方代表举行会谈，美国伊朗问题特使马利通过欧盟对外行动署副秘书长莫拉与伊方举行间接谈判。