2022 年 8月 9 日 星期二 08:27

国际象棋奥林匹克：哈萨克女队负于东道主 排名下滑

哈通社/努尔苏丹/8月9日 – 8月8日在印度金奈市举行的2022年世界国际象棋奥林匹克团体赛中，哈萨克斯坦男子队和女子队分别进行了各自的第10场比赛。

在此前与印度的对阵中，哈国女队以0.5：3.5负于对手。

在这场比赛前，哈国女队位居大赛第3，而印度队为第2位。

战胜了哈国女队的印度女队目前位居榜首，而哈萨克斯坦国际象棋女子队在大赛中的名次则下滑到了第8位。

这时哈萨克斯坦女子队在本届国际象棋奥林匹克大赛上的第二场失利。

此前哈国女队还以1：3输给了阿塞拜疆。

目前哈国女队在整场赛事中，共获得了7胜1平2负的成绩.

接下来的第11场比赛，哈国女队将再战印度女队。

而哈萨克斯坦国际象棋男子国家队在第10场比赛中，以3：1战胜了克罗地亚。

这使得哈国男子队的排名从第25位上升至第20位。

接下来的第11场比赛，哈国男子队将对阵乌兹别克斯坦。

根据此前报道，第44届国际象棋奥林匹克赛今年在印度金奈举行。

这是印度首次主办该赛事，本届赛程从7月28日持续至8月10日，吸引187个国家的近2000名顶尖棋手参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】