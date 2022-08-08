2022 年 8月 8 日 星期一 22:46

古特雷斯重申：联合国致力于通过两国方案解决巴以冲突

哈通社/努尔苏丹/8月8日 —— 据联合国新闻处消息，加沙地带巴勒斯坦伊斯兰圣战组织与以色列政府周日先后宣布与对方达成停火协议，联合国秘书长古特雷斯对此表示欢迎。

古特雷斯通过发言人发表声明称，以色列在加沙地带实施的空袭，以及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和其他武装团体从加沙地带人口聚集区对以色列目标不加区分发射的火箭弹造成包括儿童在内的人员伤亡，令他感到深切的悲伤。

古特雷斯同时向暴力事件的受害者和他们的亲人表达最深切的哀悼。

古特雷斯表示，敌对行动引发了人道主义紧急情况：进入加沙的过境点已经关闭，电力短缺正在影响必要的设施和供给；数以百计的建筑物和房屋被摧毁或损坏，导致数千名巴勒斯坦人无家可归。

古特雷斯赞许埃及在与联合国密切协调下为帮助恢复平静局势所作的努力，并呼吁冲突方遵守停火协议。

古特雷斯重申，联合国致力于在联合国有关决议、国际法和先前协议的基础上实现两国方案。他同样强调了重建一个政治前景的重要性。

古特雷斯表示，只有通过谈判达成可持续的政治解决方案，才能一劳永逸地结束这些毁灭性的暴力循环，为巴勒斯坦人和以色列人带来一个和平的未来。