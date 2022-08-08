哈萨克斯坦《钢铁公主》成功挑战人类极限 获得三冠王头衔

哈通社/乌拉尔/8月8日 – 享有《钢铁公主》称号的哈萨克斯坦游泳名将阿奈勒·斯德科娃日前又完成了一项常人难以企及的壮举——横渡美国卡塔利娜海峡。

据悉，这位来自西哈萨克斯坦州的游泳健将，日前用时18小时19分钟，完成了横渡总长度34公里的世界最长海上马拉松项目——卡塔利娜海峡的横渡挑战（Catalina Channel Swimming）。

斯德科娃于今年8月4日当地时间23时开始了这项挑战。

与英吉利海峡一样，卡塔利娜海峡以寒冷和水流的复杂性著称，此外海中还有许多凶猛的海洋生物可能对游泳者造成威胁。

阿奈勒·斯德科娃不畏艰险，完成了横渡卡塔利娜海峡的挑战。她也因此成为第一位完成这项挑战的哈萨克游泳运动员。

挑战过程中，有13人乘船在附近保障此次横渡挑战，并有两名独立观察员记录了所有游泳细节并监控了规则的遵守情况。

值得一提的是，阿奈勒·斯德科娃从 9 岁起就开始前往各个国家参加铁人三项比赛，2019年历时 15 小时 15 分钟 成功横渡了英吉利海峡 。享有«哈萨克斯坦钢铁公主»之称的她是成功横渡英吉利海峡的首位哈萨克斯坦女性。

在中亚地区，阿耐勒创下的记录至今无人能够打破。当年， 托卡耶夫总统也发推祝贺 她成功游泳横渡英吉利海峡。

今年6月阿奈勒·斯德科娃成功游绕了48.5公里的曼哈顿岛一圈，经过了3条河水和20个大桥。

征服了横渡英吉利海峡、曼哈顿岛环游和横渡卡塔利娜海峡这三项世界上最负盛名的海上马拉松比赛的运动员，会被授予«三冠王»称号，并获准成为«三冠王»俱乐部的会员。

完成了此次挑战的阿奈勒·斯德科娃也成为了俱乐部成员，并获得了三冠王的黄金头冠。 去年12月，该俱乐部的会员人数为265人。

【编译：木合塔尔·木拉提】



