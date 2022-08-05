2022 年 8月 5 日 星期五 17:17

政府总理会见海合会秘书长

哈通社/努尔苏丹/8月5日 – 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫5日会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长纳伊夫·法拉赫·哈吉拉夫（Naif Falah Al-Hajraf）。

据总理官网消息，双方在会谈中就经贸、投资、物流运输、能源和农业领域的合作问题进行了讨论。

政府总理强调指出，哈萨克斯坦期待与海合会成员国家加深战略合作关系。

他表示，哈萨克斯坦与海合会成员国在贸易投资合作方面有着巨大的合作潜力。总理热邀该组织商业实体来哈考察实施联合项目的可能性，并指出哈国会为所有投资者提供良好的营商环境。

斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦可以为海湾国家提供优质面粉、油籽等农作物产品的供应，并期待与这些国家发展包括跨里海国际运输线在内的运输业方面的合作。

为了进一步促进与海湾国家之间的交通互联，总理建议开通哈萨克斯坦到阿曼和巴林的直航。

海合会秘书长纳伊夫·法拉赫·哈吉拉夫高度评价了哈萨克斯坦总统托卡耶夫近期对沙特的访问，称此次访问将大大加深哈国与阿拉伯国家之间的合作。

他强调，海湾国家有许多在哈萨克斯坦投资的计划，特别是在能源、农业和教育领域。秘书长表示，有必要通过组织联合商业论坛的方式确定互利合作的方向。





【编译：木合塔尔·木拉提】