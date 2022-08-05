哈外长会见海合会秘书长纳伊夫

哈通社/努尔苏丹/8月5日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德5日会见到访的海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长纳伊夫·法拉赫·哈吉拉夫（Naif Falah Al-Hajraf）。

会谈中， 双方就中亚和海湾国家之间的合作前景，以及哈萨克斯坦与阿拉伯国家之间的相互协作问题进行了讨论，并就国际议程重要问题交换了意见。

特列吾别尔德指出，海合会是当前快速发展的国际组织，哈方愿意加强与该组织之间的合作。

- 我们国家与海湾阿拉伯国家建立了稳定与友谊合作，并希望进一步推动与该区域之间的经贸、投资和人文领域合作。哈萨克斯坦为海湾地区所有阿拉伯国家公民开放了免签制度，并与沙特、阿联酋、卡塔尔和科威特等国家开通了直飞航班。海湾国家是哈萨克斯坦经济大型投资者之一。-外长说。

海合会秘书长表示，海湾阿拉伯国家有意与中亚国家开展多边合作。他同时还称，首次“中亚-海合会”对话机制将于近期举行。

会谈中，双方指出了哈萨克斯坦外交部与海合会2021年10月12日签署的相互谅解备忘录的重要性。该文件将有助于哈萨克斯坦与海合会建立双边和多边合作。

最后，双方就进一步推动双边友谊合作开展共同努力问题达成了共识。

【编译：小穆】



