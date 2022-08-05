2022 年 8月 5 日 星期五 16:16

哈萨克斯坦和日本代表：核武器是至邪之物

哈通社/纽约/8月5日 – 在联合国不扩散核武器条约 (NPT) 缔约国第十次审议大会框架下，哈萨克斯坦常驻联合国代表团与积极倡导地球无核未来的日本大型非政府组织创价学会就《需要采取哪些措施才能防止出现核战争》进行了讨论。

创价学会认为，核武器是一种«绝对的邪恶»，为了推动全面实现无核武器化，该组织正在努力将«被爆者»的声音传播给全世界尽可能广泛的受众。

«被爆者»（hibakusha），指的是那些在原子弹爆炸中生还的人们。

而作为曾经遭受了数以百计的核武器试验性轰炸的哈萨克斯坦，自独立至今一直都是无核武器世界运动的积极参与者。

双方针对无核武器运动的情况进行了讨论。

哈萨克斯坦常驻联合国代表马赫詹·伊利亚索夫在接受联合国新闻采访时表示，由于新冠疫情的影响，不扩散核武器条约 (NPT) 缔约国审议大会此前被多次推迟。

他强调指出，在当前乌克兰危机局势下，此次会议的重要性更加凸显。

-我们正在听到有关使用核武器的可能性的讨论。因此，对于一些国家和政治家来说，核裁军问题现在变得非常紧迫。- 他说。

在联合国举行的不扩散核武器条约 (NPT) 缔约国审议大会上，参会者包括了来自各个国家的外交官、分析人士、社会组织代表，以及«被爆者»们。

今年，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯将参加8月6日在广岛举行的原子弹爆炸遇难者纪念活动。

据联合国新闻处报道，秘书长将呼吁世界各国领导人立即销毁核武器库存。期间，他还会与被爆者和反核运动积极分子们会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】