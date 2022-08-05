美国宣布因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态

哈通社/努尔苏丹/8月5日 —— 据中新社报道，美国卫生与公共服务部部长贝塞拉当地时间4日宣布，美国因猴痘疫情进入公共卫生紧急状态。

贝塞拉当天在电话记者会上表示，“我们已经准备好应对猴痘病毒，希望所有美国民众对猴痘重视起来”。

据美国疾控中心(CDC)统计，截至4日，美国已确诊6617例猴痘病例，在48州和首都华盛顿均已出现猴痘病例。其中，纽约州确诊1666例，加利福尼亚州确诊826例，伊利诺伊州确诊547例。上述三州均已宣布因猴痘疫情进入紧急状态。

根据规定，进入公共卫生紧急状态后，卫生部可以动用紧急资金、雇佣新员工以及重新调配员工等。

为应对猴痘疫情，美国总统拜登2日任命美联邦紧急措施署官员罗伯特·芬顿(Robert Fenton)和公共卫生专家德米特·达斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)为白宫应对猴痘疫情正副协调员。

白宫表示，目前已有110万剂猴痘疫苗可以使用，检测能力已提高至每周8万次。

据CDC介绍，猴痘病毒主要通过长时间皮肤接触传播，与感染者共用床单、毛巾等物品也可导致感染。目前来看，症状主要为红疹，也有感染者会出现感冒症状。

猴痘感染通常不会致死，美国目前没有出现猴痘导致的死亡病例，但世界范围已有至少8例猴痘致死病例。

世界卫生组织7月宣布，猴痘疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。据CDC统计，目前在全球87个国家已有2.6万例猴痘病例。