哈国多个地区今年将为阿拉什党人竖立纪念碑

哈通社/努尔苏丹/8月4日 – 哈萨克斯坦多个地区今年将为阿拉什党人竖立纪念碑或纪念雕像。

据哈萨克斯坦文化和体育部消息，库斯塔奈州托尔盖县计划今年为阿拉什运动的领导人阿赫梅特•拜图尔森诺夫和米尔扎赫普·杜拉特吾勒竖立一座纪念雕像。

此外，阿拉木图市也计划在今年为阿赫梅特·拜图尔森诺夫和朱马特·沙宁竖立半身像。

文体部部长达吾然·阿巴耶夫表示，根据全国性的筛选评比，国家纪念性艺术结构安装委员会已经选定了纪念碑的制作方案。

此外，江布尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州、突厥斯坦州和乌勒套州也向国家纪念性艺术结构安装委员会提出了申请，计划为一批阿拉什党人竖立纪念碑。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫8月2日表示，2022年是阿拉什共和国成立的105周年，作为恢复历史正义的重要行动，为了纪念在前苏联政治大清洗中蒙冤受难的阿拉什先烈，哈国政府将在国家层面举办大型游行纪念活动——《向阿拉什致敬》。

阿拉什党人，是一批二十世纪初期活跃在哈萨克斯坦的进步学者，因其组成的政治党派«阿拉什党»的得名。他们旨在通过教育和工业振兴中亚民族的发展，实现主权独立和民族自由。

阿拉什党人于1917年建立了独立的阿拉什自治共和国，组织政府、军队并颁布共和国法律。该政权后遭苏联入侵，并于1920年被强行解散，除流亡国外的部分成员外，大部分阿拉什党人在苏联政府后来的大清洗中遇害。

【编译：木合塔尔·木拉提】



