2022 年 8月 4 日 星期四 09:21

哈萨克斯坦代表团出席《不扩散核武器条约》第十次审议大会

哈通社/努尔苏丹/8月4日--外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林率领的哈萨克斯坦代表团出席在美国纽约市召开的《不扩散核武器条约》第十次审议大会。

来自世界133个国家的代表和有代表性的非政府组织参加本次会议。

阿汗·热赫梅图林在开幕式上的讲话中称，《不扩散核武器条约》是现代国际安全架构的基础。在这方面，他指出了哈萨克斯坦对该条约三大支柱，即核裁军、不扩散及和平利用核武器进程的具体贡献，并且呼吁各国充分遵守《不扩散核武器条约》的所有这些基本原则。

哈萨克斯坦代表团宣布，在即将召开的第77届联合国大会上，哈萨克斯坦在担任第一委员会（裁军与国际安全）主席国期间，继续致力于加强核不扩散机制。 此外，我国作为《禁止核武器条约》（NPT）缔约国第三次会议主席国，将尽一切努力实现彻底消除核武器的目标。

全体会议期间，热赫梅图林代表中亚无核武器区国家发言，强调无核武器区在不扩散核武器方面的关键作用，敦促与会者支持在世界其他地区建立无核武器区，以实现核裁军的最终目标。

会议框架下，哈萨克斯坦代表团团长分别会见了美国副国务卿邦妮･詹金斯、澳大利亚贸易部副部长蒂姆·艾里斯、摩尔多瓦外交部国务秘书鲁斯兰·博尔博坎、《中亚无核武器区条约》缔约国领导，讨论了加强核裁军与不扩散、和平利用原子能等方面的合作问题。

此外，哈萨克斯坦代表团团长还参加了斯德哥尔摩核裁军倡议高级别会议。

会议期间，与会人员就促进核大国与无核武器国家之间的对话，降低核武器在理论和安全政策中的作用，实现全面核裁军问题交换了意见。

【编译：阿依波塔】



