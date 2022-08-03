2022 年 8月 3 日 星期三 21:29

阿拉木图市长会见到访的世卫组织总干事

哈通社/阿拉木图/8月3日 – 阿拉木图市长叶尔波拉特·多萨耶夫3日会见了非正式访问哈萨克斯坦的世界卫生组织总干事谭德赛。

会谈中，双方就进一步加强在医疗卫生领域的合作，特别是在抗击COVID-19、培养医学专家以及引进新技术问题上的合作进行了讨论。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特陪同出席了会晤。

据阿拉木图市市政府消息称，多萨耶夫在会晤期间向谭德赛介绍了阿拉木图市在COVID-19疫情期间采取的一系列防疫措施的实施情况，并指出疫情凸显了这座都市医疗保健系统的不少短板和不足之处。他强调，市政府计划在2~3年内，依照世卫组织的建议，针对性的开展医疗体系改革工作，对医疗机构进行现代化改造，增强人员潜力。

谭德塞对阿拉木图市长的计划表示支持支持，并强调初级卫生保健的重要性。他还指出，作为《阿拉木图初级卫生保健宣言》的签署地（1978年），阿拉木图在建立有效的初级卫生保健体系方面具有丰富的经验。

谭德赛表示，期待哈萨克斯坦与世卫组织开展合作，并在初级卫生保健方面发挥主导作用。

2015年世卫组织在阿拉木图建立了初级卫生保健办公室，此次会谈中，双方还就在其框架下在偏远地区开展触及医疗服务等进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】