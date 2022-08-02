2022 年 8月 2 日 星期二 20:15

哈原子能工业公司将增加跨里海路线的铀出口

哈通社/努尔苏丹/8月2日 -- 据kapital.kz消息，哈萨克斯坦国家原子能工业公司（Kazatomprom）正在监测对俄制裁情况及其对过境俄罗斯运输铀的潜在影响。

据悉，此前该公司通过定期运输路线通过俄罗斯境内港口出口大部分产品，这带来了与通过俄罗斯过境、保险和海运货物相关的某些风险。

该公司运营数据显示，目前向全球各地的客户出口产品没有任何限制。Kazatomprom通过其常规运输路线出口第二季度合同的供货量，业务并未中断。

自2018年以来，该公司一直将跨里海路线作为出口替代路线，这将有助于规避风险。

Kazatomprom正在处理与途经国家政府机构的一系列过境协议。

消息称，该公司获得了3500吨铀的过境许可，并申请增加这一配额，以确保Kazatomprom及其合资企业合作伙伴已签合同的全部供货量。

除了实物交付外，该公司还在全球多个地点保持充足的库存水平，并有机会与其合作伙伴和客户进行掉期交易，这有效降低了Kazatomprom交付产品的潜在风险。

值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理斯马伊洛夫此前曾表示，西方国家并未对哈萨克斯坦的铀矿产品经俄罗斯对外出口做出限制。



