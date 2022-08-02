2022 年 8月 2 日 星期二 15:24

联合国秘书长警告：误解和误判将把人类带向核毁灭的深渊

哈通社/努尔苏丹/8月2日 — 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天在《不扩散核武器条约》缔约国第十次审议大会上发表讲话指出，扩散的风险正在增加，防止局势升级的保障正在遭到削弱。

联合国秘书长表示，冷战结束后被驱散的乌云再次聚集起来。今天，一个误解和一个错误的判断就可能将人类带向核毁灭的深渊。

古特雷斯指出，地缘政治紧张局势正在达到新高。竞争正在取代合作与协作。不信任取代了对话，分裂取代了裁军。

他说，各国正在寻求虚假的安全，储存并花费数千亿美元购买末日武器，而我们不应该允许这些武器在自己的星球上拥有任何立足之地。

古特雷斯指出，世界各地的武库中现在存放着近1万3000件核武器。

采取行动

古特雷斯表示，现在比以往任何时候都更需要《不扩散核武器条约》。

他建议在五个领域采取行动。

首先，迫切需要加强和重申已有77年历史的反对使用核武器的准则；

第二，消除核武器是永远不会使用核武器的唯一保证。必须坚持不懈地朝着这个目标努力；

第三，我们需要解决中东和亚洲一触即发的紧张局势；

第四，促进和平利用核技术，将其作为推进可持续发展目标的催化剂，包括用于医疗和其他用途；

第五，履行《不扩散核武器条约》中所有尚未履行的承诺，并在这个艰难的时刻保持条约的适用性。

古特雷斯表示，我们具有共同的义务，让世界变得更美好、更安全。现在是迎接这一基本考验，一劳永逸地驱散核毁灭阴云的时刻。

古特雷斯宣布，他将前往日本参加每年8月6日在广岛举行的和平纪念仪式。

该仪式旨在安慰那些在原子弹爆炸中丧生的人的灵魂，并祈祷实现持久的世界和平。

古特雷斯表示，他将借此机会向爆炸受害者致敬，并缅怀所有二战受害者。同时，他将再次呼吁世界各国领导人紧急销毁核武器储备。