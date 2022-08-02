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托卡耶夫总统开始短期休假
2022 年 8月 2 日 星期二 10:07

托卡耶夫总统开始短期休假

哈通社/努尔苏丹/8月2日--托卡耶夫总统开始短期休假。

据总统府新闻局发布的消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫开始短期休假。


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