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2022 年 8月 2 日 星期二 10:07
托卡耶夫总统开始短期休假
哈通社/努尔苏丹/8月2日--托卡耶夫总统开始短期休假。
据总统府新闻局发布的消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫开始短期休假。
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#哈萨克斯坦
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