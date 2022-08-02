2022 年 8月 2 日 星期二 07:55

法国正式结束卫生紧急状态

哈通社/努尔苏丹/8月2日--当地时间8月1日，法国正式结束因新冠疫情而实施长达两年多的卫生紧急状态。

据中新网报道，法国议会上周已通过应对疫情新法案，确认卫生紧急状态于8月1日结束。卫生紧急状态下的相关健康危机管理措施在未经议会讨论的情况下不再实施，如封城、宵禁、要求强制戴口罩及持有健康通行证等。

按照相关法案规定，在特殊情况下如在某个国家或地区出现特别危险的新冠病毒变异株时，法国官方仍可以重启国际旅行的健康证明，以便国际旅行者在«健康状况允许»的情况下从国外或法国海外领土进入法国本土。

尽管官方已不再强制要求戴口罩，但巴黎、波尔多、雷恩等城市的多个主要医院已相继宣布在医院内维持强制戴口罩的规定。巴黎公立医院集团方面表示，继续强制戴口罩是为了遏制病毒传播，同时旨在保护脆弱人群。

随着法国正式结束卫生紧急状态，法国官方在应对疫情中发挥重要作用的两个机构——官方应对疫情的科学委员会和新冠疫苗接种指导委员会也在1日正式解散。法国卫生部表示，将成立一个监测健康风险的新委员会，该委员会将由16名科学或卫生专业人员组成。

法国官方应对疫情的科学委员会主席德尔弗拉西在卸任前夕接受采访，警告疫情仍未结束。他指出，新冠病毒仍然具有变异能力，这是新冠疫情危机持续时间特别长的主要原因之一。他预计在今年秋冬季节仍可能会出现新一波疫情。

法国1日单日新增新冠确诊病例7249例，累计确诊33866824例；累计死亡病例152179例，新增死亡病例196例。