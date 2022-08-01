国立核能研究大学阿拉木图分校开始招生

哈通社/努尔苏丹/8月1日 – 国立核能研究大学阿拉木图分校开始招生。

哈萨克斯坦科学和高等教育部新闻处消息称，国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院阿拉木图分校已于日前启动了本科和硕士课程的招生工作。

作为俄罗斯最知名的核物理研究大学，该校在阿拉木图的分校将开设《受保护的高性能计算系统》和《初等粒子物理和空间物理》方向上的教育课程。

国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院阿拉木图分校坐落在哈萨克斯坦国立阿尔法拉比大学校区当中，目前正在接收入学申请文件。8月2日，国立核能研究大学遴选和学科委员会代表将抵达阿拉木图。

截至目前，已收到62份本科和10份硕士课程的入学申请。

根据计划，入学遴选第一次考试将在8月3日和5日举行，而第二次考试（复试）将于8月25日和27日举行。

分校的正式成立仪式，将于9月下旬举办，而新学年的课程计划从10月1日起正式启动。

国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院是世界领先的研究型大学之一（世界排名前350），在核能领域具有长期的教学经验和积累，并有 6位诺贝尔奖得主在该校工作。

哈萨克斯坦科学和高等教育部表示，通过与俄罗斯高等学府之间的合作，哈国期待培养出更多合格的核能领域工程技术人才，以及青年科学家。

值得一提的是，哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫在 2022 年 1 月 11 日的议会会议上曾表示，至 2025 年哈萨克斯坦需要开设至少 5 所外国著名大学的分支机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】



