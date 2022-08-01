2022 年 8月 1 日 星期一 17:15

哈国向外移民人数连续三年下降

哈通社/努尔苏丹/8月1日 -- 自哈萨克斯坦向国外移民人数已连续三年呈现下降趋势。

据内务部统计，今年第一季度，有5300人从哈萨克斯坦移民至其他国家，比去年同期减少4.3%，这是哈萨克斯坦移民人数连续第三年下降。

以行政区域划分，卡拉干达州的移民人数最多，达681人，比去年同期减少3.9%。移民人数排在前三位的地区还包括库斯塔奈（645人，比去年同期减少12.4%）和巴甫洛达尔（643人，比去年同期减少7.2%）。

移民人数最少的地区是克孜勒奥尔达州：2022年第一季度只有1人移民海外，而去年同期移民人数为7人。

同时，数据显示，移民流入人数最多的地区是曼格斯套州：1300人，是去年同期的3.5倍。

移民流入人数前三位的地区还包括阿拉木图市（595人，比去年同期增长1.5倍）和阿拉木图州（401人，比去年同期增长7.3倍）。

克孜勒奥尔达州同样也是移民流入人数最少的地区：仅有1人，而一年前为2人。

就移民目的地国家来说，今年一季度，大多数人选择移民至俄罗斯：4100人，这一数字比去年同期减少了7%。其后依次是德国（617人）、波兰（125人）、美国（89人）和白俄罗斯（57人）。

同时，哈萨克斯坦移民来源国数据显示，来自乌兹别克斯坦的移民人数最多，超过2000人，是去年同期的四倍。排在前三位的国家还包括俄罗斯（810人，同比下降4.8%）和土库曼斯坦（218人，同比增长5.7倍）。吉尔吉斯斯坦和中国分别排在哈萨克斯坦移民来源国第四、第五位。



