哈国驻华大使会见中国公安部副部长

哈通社/北京/7月29日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫2022年7月26日同中国公安部副部长、国家移民管理局局长许甘露举行会见。

会议上双方就移民和边境管理领域的双边合作问题进行了讨论，包括在联合国、上合组织、亚信会议和中-亚中国对话等多边框架内的合作。

双方特别关注了完善上述领域合作的法律框架基础，以便在对等的基础上为两国公民互访创造有利条件。同时，就深化哈萨克斯坦和中国主管部门打击非法移民的相互协作达成了一致。

努雷舍夫大使向对方提到了哈中边境检查站以及霍尔果斯国际边境合作中心有效运作的重要性。

双方同意在考虑到与 COVID-19 相关的现有的检疫限制的基础上研究提高哈中边境检查站通行能力并改变其工作方式的可能性，以促进双边贸易的逐步增长。

中国公安部副部长强调，需要共同应对地区和全球安全挑战，维护两国共同利益和地区和平稳定。

许甘露高度赞赏哈萨克斯坦政府为加强两国人员往来所采取的措施，表示中方愿考虑放宽哈萨克斯坦共和国公民签证和移民制度的可能性。

会见最后，双方同意哈萨克斯坦驻华大使馆和中国公安部以及国家移民管理局继续保持密切合作，以落实所达成的共识。

【编辑：木合塔尔·木拉提】