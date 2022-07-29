Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
哈国驻华大使会见中国公安部副部长
2022 年 7月 29 日 星期五 11:58

哈国驻华大使会见中国公安部副部长

哈通社/北京/7月29日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫2022年7月26日同中国公安部副部长、国家移民管理局局长许甘露举行会见。

会议上双方就移民和边境管理领域的双边合作问题进行了讨论，包括在联合国、上合组织、亚信会议和中-亚中国对话等多边框架内的合作。

双方特别关注了完善上述领域合作的法律框架基础，以便在对等的基础上为两国公民互访创造有利条件。同时，就深化哈萨克斯坦和中国主管部门打击非法移民的相互协作达成了一致。

努雷舍夫大使向对方提到了哈中边境检查站以及霍尔果斯国际边境合作中心有效运作的重要性。

双方同意在考虑到与 COVID-19 相关的现有的检疫限制的基础上研究提高哈中边境检查站通行能力并改变其工作方式的可能性，以促进双边贸易的逐步增长。

中国公安部副部长强调，需要共同应对地区和全球安全挑战，维护两国共同利益和地区和平稳定。

许甘露高度赞赏哈萨克斯坦政府为加强两国人员往来所采取的措施，表示中方愿考虑放宽哈萨克斯坦共和国公民签证和移民制度的可能性。

会见最后，双方同意哈萨克斯坦驻华大使馆和中国公安部以及国家移民管理局继续保持密切合作，以落实所达成的共识。

【编辑：木合塔尔·木拉提】

相关新闻
未来三天大多数地区预计迎来降雨天气
前5个月哈萨克斯坦对农业和加工业的投资额减少
格鲁吉亚总理参访阿斯塔纳国际金融中心
哈国迄今共支付社会保障金2.6万亿坚戈
俄罗斯计划拨款308亿开发连接哈国和中国的铁路项目
去年哈国共有3500多名男性获得育婴补贴
中国国航计划8月开通努尔苏丹-成都航线
KazNAIU将与沙特企业合作开展高粱糖浆深加工项目
焦点
1 7月28日美元、卢布和人民币兑坚戈汇率情况
2 日本单日新冠确诊病例数再破纪录 东京日增首超4万
3 至2025年哈萨克斯坦食糖产量将增长4倍
4 哈萨克斯坦居民6月本币存款余额环比增4.5%
5 哈萨克斯坦银行对实体经济发放的贷款额环比增长2.7％

时事新闻

查看历史新闻