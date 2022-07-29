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疫情形势：努尔苏丹市处于黄区
2022 年 7月 29 日 星期五 11:02

疫情形势：努尔苏丹市处于黄区

哈通社/努尔苏丹/7月29日--哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会发布了全国疫情形势报告。

根据29日的流行病学评估报告，努尔苏丹市处于新冠疫情传播风险中等的«黄色地区»，其他地区均处于新冠疫情传播风险较低的«绿色地区»

被列为新冠疫情传播风险高等（红区）的地区为：无；

被列为新冠疫情传播风险中等（黄区）的地区为：努尔苏丹市；

被列为新冠疫情传播风险较低（绿区）的地区为：阿拉木图市, 奇姆肯特市, 阿拉木图州, 阿克托别州, 阿特劳州, 阿克莫拉州, 西哈州, 东哈州, 江布尔州, 卡拉干达州, 库斯塔奈州, 克孜勒奥尔达州, 曼格斯套州, 北哈州, 巴甫洛达尔州, 突厥斯坦州,杰特苏州,乌勒套州,阿拜州。

值得一提的是，哈国新冠防控跨部门委员会日前对新冠疫情传播风险评估办法（流行病学评估矩阵）进行了修订，变更了对红、黄、绿三种区域的划分标准。

根据此前的报道，过去24小时，哈萨克斯坦新增3 095 例新冠确诊病例，当天共有1 571名确诊患者康复出院。

截至目前，全国累计新冠感染病例1 344 360例，其中有1 306 614人痊愈出院，13 665人病逝。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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