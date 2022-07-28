总统接见副总理 听取提升国民收入工作落实情况

哈通社/努尔苏丹/7月28日 – 据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统28日在总统府接见了政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫。

会谈期间，托卡耶夫总统听取了关于提升国民收入有关计划的落实情况的报告。

副总理在汇报中表示，在提升国民收入计划框架下，上半年已有包括准公共部门和经济领域总计220万人的收入得到了增长。

副总理还表示，政府正在积极采取综合性措施，从社会角度动员低收入群体参与经济活动，并尽可能的为公民提供工作机会和学习新技能的培训课程等。

预计至2025年，将在全国范围内新增200万个工作岗位，其中2022年内将增加44.4万个。

截止2022年7月1日，已有24.9万人完成就业，相当于年度计划的56%。

通过与主管部门的合作，计划在2025年前在工业、石化行业即农业领域开展847个投资项目，这些项目将能够为26.6万人提供工作岗位。

此外，还将通过一系列国家项目，为青年人群参与工作、提升公司和创业等提供便利和补助，为社会弱势群体公民创造稳定收入条件，并建立妇女就业机制。

托卡耶夫总统重申了增加人民收入的重要性，并强调政府必须时刻对这一问题的落实情况予以关注。

总统强调，增加公民收入的工作应该是所有中央和地方执行机构的主要任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】