2022 年 7月 28 日 星期四 13:18

阿尔法拉比国立大学被授予研究性大学地位

哈通社/努尔苏丹/7月28日 – 根据哈萨克斯坦共和国政府决议，阿尔法拉比国立大学被正式授予研究性大学地位。

阿尔法拉比国立大学是哈萨克斯坦乃至中亚地区，唯一一所被列入全球TOP150大学行列的高等学府。

根据 QS WUR 全球评级，该教育机构在 200 强中的排名从第 175 位上升到第 150 位，在一年内上升了 25 位。

阿尔法拉比大学 25% 的教育课程在 QS 学科排名中名列前 500 位。

截至目前，阿拉法拉比大学在校学生总数为2.6万人。该校留学生数量也在逐年增长，目前有来自30多个国家的2500多名留学生在阿尔法拉比大学攻读学士、硕士和博士学位。

阿尔法拉比大学教学结构当中包括了16个学院和68个系，8个研究所和29个研究中心。大学内部有 140 个科研实验室。

该校的教师-教授人数超过2000人。大学教授中有院士10人，国家科学院通讯院士7人，国家科学技术奖获得者14人。

阿尔法拉比大学与全球500多所高等院校和科研中心建立了合作关系。在校任教的外籍教授和学者超过100人，来自30多个国家，此外该校有40多位教授和学者在匈牙利、德国、蒙古、法国、美国、俄罗斯、土耳其、乌兹别克斯坦等国家的大学讲学。

在国家博拉沙克奖学金计划框架下，有41名教职员工被派遣到美国、欧洲以及日本和土耳其等国的大学实习。

今年5月，在哈萨克斯坦总统对土耳其和吉尔吉斯进行的国事访问框架内，阿尔法拉比国立大学在伊斯坦布尔和比什凯克开设了分校。

阿尔法拉比大学在研究国家和国际战略任务方面具有巨大的潜力，并致力于发展成为世界一流的研究型大学。

【编译：木合塔尔·木拉提】