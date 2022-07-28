哈最大农业公司制定农机更新计划

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 据农业网消息，哈萨克斯坦最大的农业控股公司Olzha Agro表示，该公司与CT Agro合作，制定了园区机械更新的长期计划。

据悉，Olzha Agro控股公司每年投入60-70亿坚戈对农业园区进行升级更新。将综合考虑供应商的可靠性、服务的便利性以及设备融资的可用性等因素，从务实角度出发选择机器。