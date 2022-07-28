2022 年 7月 28 日 星期四 07:44

世卫组织：单靠疫苗不会结束猴痘疫情，个人也必须采取行动

哈通社/努尔苏丹/7月28日-- 据外媒报道，世界卫生组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格7月26日表示，单靠疫苗不会结束猴痘疫情，处于风险中的个人也必须采取行动。

据世卫组织官网26日消息，克鲁格当日表示，所有国家，无论是否报告出现猴痘病例，现在都必须紧急行动起来，充分利用每一个机会来预测、控制和阻止猴痘病毒的传播。

克鲁格介绍说，一般来说，猴痘是一种自限性的、对健康人不构成生命威胁的疾病。在一些非洲国家，人们已经对它观察了几十年的时间。今年迄今为止有5例死亡报告，其中包括儿童和老年人以及有基础疾病的人。

而今年以来，猴痘疫情在迅速扩大。消息称，从5月13日至7月22日，世卫组织欧洲区报告了近1.2万例疑似或确诊病例，主要发生在男男性行为者中，其中8%的人需要住院治疗。幸运的是，迄今没有出现相关死亡报告。

尽管密切接触的性传播仍然是主要的传播方式，但通过家庭传播的情况正在发生，有时甚至没有明确的接触史。除了男男性行为者，包括妇女和儿童在内的其他人群中的病例正在增加。据世卫组织数据，迄今为止，全球约有81名17岁以下的儿童被感染。

克鲁格称，猴痘疫情如何发展存在不确定性，卫生机构、政府以及受影响社区和个人本身必须承担起阻止疫情传播的共同责任。单靠疫苗不会结束猴痘疫情，处于风险中的个人也必须采取行动。

世界卫生组织猴痘问题技术负责人罗莎蒙德·刘易斯26日表示，世卫组织目前不要求进行大规模猴痘疫苗接种，但任何接触过猴痘患者的人都应该首先接种疫苗。她介绍说，目前大多数病例为年轻男性，平均年龄为37岁。接触过猴痘患者的人应在9至21天期间检查体温并监测可能的其他症状。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。人感染猴痘的症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大、皮疹等。多数患者会在几周内康复，但也有患者病情严重。

7月23日，世卫组织总干事谭德赛宣布，猴痘疫情为«国际关注的突发公共卫生事件»。这是世卫组织向全球发出的最高等级的公共卫生警报。