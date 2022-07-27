2022 年 7月 27 日 星期三 20:21

美国总统拜登新冠病毒检测结果转阴

哈通社/努尔苏丹/7月27日--据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国总统拜登经过两次新冠病毒检测，其检测结果已转阴。

目前他已恢复正常工作，但是仍然需要戴10天口罩。