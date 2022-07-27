哈萨克斯坦-格鲁吉亚政府总理举行会谈

哈通社/努尔苏丹/7月27日-- 哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的格鲁吉亚总理伊拉克利·加里巴什维利。

会谈期间，双方讨论了经贸合作、扩大相互投资和商业关系、开发两国旅游潜力、开通新航班，以及文化和人道主义领域的合作等问题。

哈总理指出，在共同努力下，双边贸易达到了创纪录的水平，贸易额从 3170 万美元增加到了 1.477 亿美元，是去年同期的 4.7 倍。、

加里巴什维利表示，哈萨克斯坦和格鲁吉亚在食品安全、货物运输等诸多领域具有扩大合作的潜力。

双方还就跨里海国际运输线的发展问题进行了讨论。

为了提高竞争力，有必要取消对铁路路段和海港的基础设施限制，并审查现行关税制度。

-该项目对两国都具有战略意义。 哈萨克斯坦支持在保持各方利益平衡的前提下发展地区运输和过境潜力的所有举措。 为了提高该运输线的整体潜力，我们建议与其他参与者一起制定 2022-2025 年路线图。-斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦总理还强调了发展两国旅游潜力的重要性，包括生态旅游和民族旅游。

如今，哈萨克斯坦有 34 条直飞格鲁吉亚的航班。

根据会谈结果，双方签署了多项双边文件：

-2023-2026 年哈萨克斯坦和格鲁吉亚扩大相互贸易种类路线图；

-阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园与格鲁吉亚技术与创新局之间的谅解备忘录；

-哈萨克斯坦国家铁路公司和«格鲁吉亚铁路公司之间的合作协议。

【编译：阿依波塔】



