2022 年 7月 27 日 星期三 13:45

托卡耶夫总统会见格鲁吉亚总理加里巴什维利

哈通社/努尔苏丹/7月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫27日在总统府会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的格鲁吉亚政府总理伊拉克利·加里巴什维利。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统在会谈中对格鲁吉亚总理的到访表示了欢迎。

托卡耶夫总统着重强调了哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间双边关系在近几年来取得的高速发展，并强调双方应凝聚力量，继续共同推进各领域合作。

托卡耶夫总统说：

- 我期待您的访问能够取得丰硕的成果。您的行程表安排的非常紧密，其中包括了会对哈萨克斯坦和格鲁吉亚合作发展带来巨大影响的会晤安排。我需要指出，两国之间有着牢固的友谊纽带和多边合作关系，继续发展这些友好联系是我们的使命。

会谈中，双方就哈萨克斯坦和格鲁吉亚之间在经贸、投资和人道主义领域的合作关系问题进行了讨论。

双方还着重讨论了物流运输领域的相关议题。哈方指出，哈萨克斯坦是中国市场面向中亚的门户，通过跨里海国际运输走廊，中亚国家之间的合作关系不断加强，本地区国家之间的联系也将变得更加紧密。

伊拉克利·加里巴什维利感谢托卡耶夫总统安排此次会晤，并强调格鲁吉亚愿意不断加强和深化同哈萨克斯坦之间的双边合作。

加里巴什维利说：

- 我们两国之间的友好多边合作保持着良好的发展势头。此次出访哈国，我带着重要的任务，期待能够进一步的发展两国各领域合作。当前我国与哈萨克斯坦之间的贸易额正在不断增长，上半年的增幅达到了150%。双方之间的合作潜力巨大。我们高度评价与哈国的友好合作关系。

会谈最后，托卡耶夫总统请加里巴什维利总理代为转达他对格鲁吉亚总统萨洛梅·祖拉比什维利的问候。

【编译：木合塔尔·木拉提】