2022 年 7月 27 日 星期三 11:16

哈萨克斯坦视阿富汗为中亚与南亚的桥梁

哈通社/塔什干/7月27日 – 哈萨克斯坦视阿富汗为中亚与南亚之间的桥梁。

«阿富汗：安全与经济发展»主题国际会议26日在乌兹别克斯坦塔什干举行。

哈萨克斯坦总统阿富汗问题特使塔勒哈特·卡利耶夫在会上发表讲话时说：

- 阿富汗是是我们大区域的一部分，是中亚和南亚之间的桥梁。国际社会应该团结起来采取措施维护阿富汗的和平与稳定。哈萨克斯坦愿意在双边和多边模式下开展这一方向上的工作。

塔勒哈特·卡利耶夫还强调指出，塔什干会议是一个独特而有效的平台，将能够对保障阿富汗地区和平稳定，推动对当地女性合法权益的保护力度，恢复经济发展，融入区域合作等一系列问题的解决提供实质性的帮助。

值得一提的是，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在此次会议上，呼吁阿富汗临时政府断绝与国际恐怖组织之间的联系。

据悉，此次会议的出席人士包括了中亚国家、俄罗斯、美国、欧盟、中国、印度、伊朗、巴基斯坦、上合组织、伊斯兰合作组织、联合国各机关和机构的官方代表，以及阿富汗外交部代理部长阿米尔·穆塔基。

【编译：木合塔尔·木拉提】