2022 年 7月 27 日 星期三 09:23

哈驻华大使会见中国生态环境部副部长

哈通社/北京/7月27日 -- 哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫26日在北京同中华人民共和国生态环境部副部长、哈中环保合作委员会中方主席赵英民举行会见。

据哈驻华大使馆消息，会谈期间，双方就进一步加强两国在生态和自然资源利用领域的合作问题进行了讨论。

努雷舍夫大使向中方介绍了哈萨克斯坦的国际生态倡议、绿色桥梁伙伴计划以及哈萨克斯坦共和国政府为到 2060 年实现碳中和而采取的措施。

同时，哈萨克斯坦驻华大使向赵英民强调尽快举行哈中环保合作委员会第九次会议的必要性，该委员会在自然资源利用领域中的协作发挥了重要作用。努雷舍夫大使还强调了双方在防控跨界河流污染以及两国边境地区环境问题上密切合作的重要性。

赵英民向哈萨克斯坦驻华大使介绍了中国政府在生态环境保护领域的政策，以及中国到2030年实现碳排放和到2060年实现温室气体净零排放的计划。

赵英民副部长表示中方愿与哈方加强在气候变化和生物多样性保护等多边平台上的合作，为进一步巩固哈中永久全面战略伙伴关系。

此外，双方还强调了有效落实哈中环保合作委员会历次会议及其工作组（突发事件应急与污染防治工作组和跨界河流水质监测与分析评估工作组）会议达成的协议的重要性，以防止和消除可能的污染并保护流域的自然生态系统。

会见最后双方同意哈萨克斯坦驻华大使馆与中国生态环境部保持密切联系，包括在上合组织、亚信会议以及为落实«中亚-中国»元首视频峰会共识通过的2022-2025年区域合作发展路线图的框架内在环保领域开展联合活动。