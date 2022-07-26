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    • 欧盟成员国就“缩水版”天然气削减方案达成共识

    2022 年 7月 26 日 星期二 22:41

    哈通社/努尔苏丹/7月26日--当地时间26日，欧盟成员国就一项经过较大调整的«节气»方案达成共识，同意在自愿基础上将天然气使用量减少15%，以应对欧盟面临的天然气短缺问题。

    根据欧盟理事会当天发布的公告，削减天然气使用量将是自愿性质的，但在供应短缺紧急情况下，欧盟将强制要求成员国实现这一目标，具体实施时间是从2022年8月1日至2023年3月31日。

    不过，欧盟方面同时给出了诸多豁免和例外条款。比如，与其他成员国的天然气网络没有互连的成员国可以被免除强制«节气»。欧盟对此解释称，因为即使它们削减了天然气使用量，也无法将节约的天然气输送给其他成员国。此外，本国电网未接入欧洲电力系统、且严重依赖天然气发电的成员国也将被豁免强制«节气»，为的是«避免出现电力供应危机»。

    欧盟委员会本月20日公布一项提案，提议各成员国将天然气使用量减少15%，以应对欧盟面临的天然气短缺问题。该方案最初是«一刀切»，并未涉及豁免条款。不过，欧盟内部对于强制削减天然气使用量的做法存在分歧，该方案此前曾遭西班牙、马耳他、波兰等多个成员国明确反对。各国反对的理由各不相同，但目的都是为了最大限度地确保本国的能源供应安全。
    #欧盟 #天然气
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