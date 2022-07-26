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    • 央行将发行哈萨克斯坦动植物系列新款纪念硬币

    2022 年 7月 26 日 星期二 15:21

    哈通社/努尔苏丹/7月26日--哈萨克斯坦央行将从27日起发行哈萨克斯坦动植物系列的新款纪念币«QULAN （亚洲野驴）»。

    亚洲野驴是一种大型马科哺乳动物，拉丁名为 EQUUS HEMIONUS，于 1775 年首次被详细描述。

    据了解，曾经也在哈萨克斯坦出现的亚洲野驴在上世纪30年代消失。1953年，一批亚洲野驴被带到了咸海地区，自1982年起，哈萨克斯坦境内的亚洲野驴被安置在阿尔金埃梅尔国家自然公园等国家自然保护区。

    新款«QULAN （亚洲野驴）»纪念硬币面额分为两种，分别为100坚戈和200坚戈。

    其中：

    -200坚戈面额的硬币由白铜合金打造，重15克，直径33毫米，表面镀金，符合半精制硬币（рrооf-like）标准，发行量10 000枚；

    -100坚戈面额的硬币由白铜合金打造，重15克，直径33毫米，表面镀金，符合出厂硬币（brilliant uncirculated）标准，发行量10 000枚。

    -另一款100坚戈面额的硬币由镍合金打造，重11.17克，直径31毫米，发行量100 000枚。

    纪念币可在央行官方网站（nationalbank.kz）购买。

    【编译：阿依波塔】
    #哈萨克斯坦 #央行
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